В Сургуте пьяный вахтовик напал на ребенка

В Сургуте силовики задержали омича, который напал на несовершеннолетнюю девочку, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент случился во дворе дома № 30 на улице Ивана Кайдалова. Камеры видеонаблюдения засняли, как мужчина подкрался к подъезду и стал выжидать, пока ребенок выйдет.

«К-информ» отмечал, что 32-летний сибиряк мог принять подростка за свою знакомую. Она смогла вырваться и убежать, а вахтовик из-за опьянения упал и был задержан прохожими до прибытия полиции.

По данным ГУ МВД по ХМАО мужчину привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое в колледже произошла стрельба.