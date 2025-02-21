В Сургуте потерявшему ногу ветерану СВО приходится ползти по лестнице домой

Как передает сетевое издание Readovka, в 2023 году молодой человек из Сургута по имени Артем получил ранение в зоне СВО и лишился ноги. После восстановления его комиссовали, и он вернулся домой. По прибытии домой Артем обнаружил, что подняться в квартиру стало для него непосильной задачей. Ему приходилось сначала слезать с инвалидной коляски, а затем самостоятельно ползти по лестнице, прежде чем добраться до лифта.

Стало известно, что у молодого человека есть несколько государственных наград и орден Мужества за то, что он спас своих товарищей в бою. В сентябре прошлого года Артем обратился в администрацию с просьбой установить пандус в его подъезде. Его обращение было услышано, даже были проведены замеры пространства. Но на этом все и закончилось.

Когда военнослужащий опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он поднимается к своему дому, все сразу же проявили интерес. Сначала говорили, что пандус уже готов и скоро его установят, а затем и вовсе сообщили, что его нет и в настоящее время ведется поиск организации, которая сможет его установить. Ожидание растянулось до апреля 2025 года.

Через некоторое время Артему снова сообщили, что установка невозможна, но в перспективе планируется монтаж полноценного подъемника.

«В администрации города Readovka ответили, что сейчас готовят всю документацию для реализации проекта. После будет объявлен конкурс для выбора подрядчика, который и установит пандус. Ориентировочная дата окончания работ — май текущего года», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области бойцу СВО неправомерно отказали в выплатах.