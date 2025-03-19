В Сургуте спасли недоношенного ребенка

В Центре охраны материнства и детства в Сургуте спасли жизнь малыша весом 860 грамм при росте 35 см. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Ребенок появился на свет в сургутской больнице на 26-й неделе гестации. Недозрелость привела к множеству опасных проблем со здоровьем, которые требовали определенных медицинских манипуляций. В частности врачи рассказали, что малыш не мог сам дышать, в связи с чем был подключен к аппарату ИВЛ. Первые 79 дней жизни ребенок был в детской реанимации.

У недоношенного ребенка диагностировали бронхолегочную дисплазию, риск потери зрения, анемия, гидронефроз, ЦМВ-инфекция, недостаточность мышечного тонуса и многое другое.

После помощи врачей состояние ребенка стало улучшаться. Он начал весить 1 180 грамм и вырос на семь сантиметров. Однако новорожденный все еще нуждался в респираторной поддержке и повышении аппетита.

«В общей сложности наш маленький герой провел в Центре около 140 дней. И вот, наконец, настал долгожданный момент — выписка! Домой он отправился с весом 3962 грамма и ростом 49,5 см», — сообщают в пресс-службе медучреждения.

Сейчас ребенка передали под наблюдение профессионалов в отделение катамнеза.

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