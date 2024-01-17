В Сургуте врачи провели сложную операцию, которая спасла две жизни

Профессионалы сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства смогли помочь беременной пациентке с непростой патологией, пишет ugra-news.ru со ссылкой на местный депздрав.

46-летнюю беременную женщину госпитализировали с жалобами на сильные боли внизу живота. Выяснилось, что на восьмой месяц у нее началась отслойка плаценты и тяжелая преэклампсия. Это требовало немедленного хирургического вмешательства: под угрозой была жизнь матери и ее ребенка.

После кесарева сечения и других врачебных манипуляций, на свет родилась недоношенная девочка. Несмотря на раннее появление, ее вес составил 2 430 г. Она чувствовала себя хорошо: врачи оценили состояние на 8 баллов по шкале Апгар.

Далее дело было за спасением матери. Применили аппаратную реинфузию крови, которая стабилизовала состояние.

Благодаря оперативным и профессиональным навыкам врачей мать и ребенка из Сургута удалось спасти. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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