В Сургуте взрослый узбек просто так избил до смерти собаку

В Сургуте в местных группах в социальных сетях появилась информация о том, что маламуту Турбо было всего год от роду. Его нашли на улице, когда он был ещё щенком. Собака была дружелюбной и общительной, она хорошо ладила с детьми.

Иностранный специалист, который работал в этом районе, приманил собаку едой, а затем начал бить её обрезком трубы, а потом лопатой. После этого он закопал животное под снегом, чтобы скрыть следы преступления.

В результате поисков под слоем снега женщина обнаружила собаку, которая оказалась жива. Для этого она использовала GPS-трекер. Собаку успели доставить в больницу, но, к сожалению, она не выжила.

Информация о том, был ли задержан гастарбайтер, отсутствует.

Ранее стало известно, что в Междуреченске в районе частных домов произошло убийство домашней собаки. Как сообщили местные жители, живодер застрелил неосторожное животное из ружья.

А перед этим в Мытищах Московской области задержали местного жителя, избившего собаку.