Александр Васильевич Богомаз является российским политическим и государственным деятелем. И он, как многие, ведет свою страницу в социальных сетях. Там глава региона информирует жителей Брянской области о важных новостях. Так стало известно, что ВСУ атаковали поселок Суземка.

В сообщении губернатора говорится о том, что населенный пункт был обстрелян украинскими террористами. Однако, пострадавших в результате этой атаки нет. Но из-за нее получили некоторые повреждения хозяйственные постройки и жилые домовладения, как пишет RT. Также прямые попадания снарядов привели к возгоранию жилого дома и двух гаражей.

«Обследование территории населенного пункта продолжается. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – пишет губернатор региона на своей странице в соцсетях.

Ранее мы уже сообщали о том, что российские силы противовоздушной обороны сбили в Суражском районе Брянской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины.