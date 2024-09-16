В Свердловской области 12-летнюю девочку с пробитой головой нашли возле дороги

В настоящий момент она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Возле села Мостовское под Верхней Пышмой в Свердловской области обнаружили 12-летнюю девочку с серьезными травмами. По данным источника, она ушла гулять в воскресенье, 15 сентября, и не вернулась вовремя домой. Ее родители забили тревогу ближе к 20:00.

Спустя несколько часов поисков волонтеры и полицейские нашли девочку лежащей без сознания на тропинке недалеко от дома с травмой головы и переломом руки. Местные жители предполагают, что на школьницу напали. Согласно другой версии, ее могла сбить машина (неподалеку проходит автомобильная дорога).

Ранее школьник атаковал молотком одноклассников и педагогов в одной из школ Челябинска.