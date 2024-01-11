В Свердловской области пассажира с ребенком отказались пускать в поезд

Следователи организовали проверку по факту произошедшего на станции Серов, сообщает ugra-news.ru со ссылкой на Центральный МСУТ СК.

Инцидент произошел в начале января 2024 года. Семья приобрела билеты на поезд маршрута Приобье — Екатеринбург. Однако в день посадки в вагон на станции Серов проводник не пустил пассажиров. Мужчина и ребенок были вынуждены искать альтернативный маршрут, чтобы вернуться домой в Екатеринбург после новогодних праздников. Удалось это сделать 6 января на автобусе.

По предварительной версии, причиной отказа стало то, что у мужчины не было оригинала паспорта РФ на руках. Сам он не считает, что отказ был правомерным. Однако эту информацию еще проверит уральский транспортный СК. По результатам этого мероприятия ситуации дадут правовую оценку сотрудникам железнодорожной станции и поезда.

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