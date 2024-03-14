В Свердловской области ребенок отравился синтетическим наркотиком, который нашел у сожителя матери

Двухлетний ребенок отравился синтетическим наркотиком, который обнаружил у сожителя матери в Свердловской области, пишет Mash.

По информации источника, инцидент произошел в городе Полевской. Девочка начала странно вести себя, на что обратила внимание ее 22-летнеяя мать. Уточняется, что девушка не придала этому особого значения. Как пишет Mash, она вызвала скорую помощь только тогда, когда ребенок начал задыхаться и дрожать.

Сотрудники медицинской помощи доставили девочку в тяжелом состоянии в местную больницу. У нее диагностировали судорожный синдром и отравление неизвестным препаратом.

Позднее выяснилось, что неизвестное вещество девочка нашла в вещах сожителя матери. Мужчина ранее имел несколько судимостей за распространение наркотиков. Полиция составила на мать ребенка административный протокол за неисполнение родительских обязательств. У нее и ее молодого человека взяли кровь на экспертизу.

По предварительной информации, двухлетняя девочка отравилась метилендиоксипировалероном (MDPV), который называют «солью», или «мэджиком».

MDPV представляет собой психоактивное вещество со стимулирующими свойствами класса катиноны. Оно действует как ингибитор обратного захвата дофамина и норадреналина. Является воздействующим на психику препаратом со свойствами стимулятора.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области дети попали в больницу после посещения бассейна. Инцидент произошел на базе отдыха «Маяк». Установлено, что несовершеннолетние могли отравиться хлором, надышавшись этим веществом.