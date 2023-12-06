В Свердловской области сильно выросла заболеваемость коклюшем

Почти в три с половиной раза выросла заболеваемость коклюшем в Свердловской области. Об этом сообщили в местном управлении Роспотребнадзора в среду, 6 декабря.

Уточняется, что сравнивались показатели текущего года и периода до коронавируса (речь идет о четырех годах с 2015 по 2019).

По заявлению санитарных врачей, связан такой подъем заболеваемости коклюшем с тем, что эпидпроцесс цикличен, в среднем всплеск наблюдается раз в три-четыре года, а также со снятием ограничительных коронавирусных мер. Еще и медработники довольно бдительны, уточняют в управлении, и регулярно проводят тесты. Также эффективная мера против коклюша – иммунизация.