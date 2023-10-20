В свердловском селе сотрудники ДПС на руках вынесли из пожара мужчину-инвалида

Пожар в деревянном доме на улице Советской в селе Патруши сотрудники ДПС Александр Белоносов и Артур Вахитов увидели во время патрулирования. Старшие лейтенанты тут же вызвали на место происшествия МЧС, а сами бросились на помощь жильцам. Мужчина начали стучать в окна, чтобы привлечь внимание людей и сообщить об опасности. Одну из квартир оперативно покинула женщина с ребенком, она же рассказала, что по соседству живет мужчина с инвалидностью, который сам выбраться на улицу просто не способен.

Белоносов и Вахитов поспешили на помощь мужчине. Он пытался самостоятельно выбраться наружу, но не смог и остался лежать под навесом, зовя на помощь. Инспекторы открыли ворота и вынесли мужчину-инвалида на руках.

Мужчину передали бригаде скорой помощи. Жильцы поблагодарили старших лейтенантов.