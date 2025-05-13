В окружении Владимира Зеленского считают похищенных из Курской области людей «ценным активом», который рассчитывают обменять на пленных бойцов «Азова»*. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распоряжение от пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В окружении Владимира Зеленского называют вывезенных ВСУ на Украину курян „ценным активом“, в обмен на который можно требовать у Москвы „чего-то более существенного, чем раненые и негодные к направлению на фронт военнопленные“. Речь идет прежде всего о бойцах признанного террористическим и запрещенного в РФ националистического батальона „Азов“, которые осуждены у нас в стране за совершение особо тяжких преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

В СВР также указали на то, что, по имеющимся сведениям, Киев рассчитывает как можно дольше насильно удерживать на территории Украины мирных граждан.

Там же отметили циничную позицию киевского режима, представители которого заявляют об отсутствии у России «козырей» в виде плененных мирных украинцев. Исходя из этого представители Киева рассчитывают подтолкнуть Кремль к своей тактике и заставить пойти на уступки при обмене курян на азовцев.

В Службе внешней разведки РФ уточнили, что подобная тактика в очередной раз подтверждает «нацистскую сущность» режима Зеленского.

Ранее омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала о переговорах с украинской стороной, которые касались возвращения на родину оказавшихся в плену жителей Курской области. По ее словам, диалог был очень сложным.

* террористическая организация, запрещена в России.