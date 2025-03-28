Спасатели из РФ вылетели в Мьянму для ликвидации последствий землетрясения

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями по поручению российского президента Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе экстренного ведомства в пятницу.

Группа российских спасателей, сказано в сообщении ведомства, вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму, чтобы помочь в ликвидации последствий землетрясения. В отряд вошли 120 человек из аэромобильного отряда «Центроспас» и «Лидера». Помимо этого, на борту находятся врачи-анестезиологи, кинологи и психологи МЧС России.

Напомним, что ранее россиянка, проживающая в Бангкоке, рассказала о том, как проходила эвакуация во время разрушительного землетрясения - женщина описала, что ей удалось пережить и как было страшно в первые минуты во время ЧП.