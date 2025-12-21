В Таиланде ледибой с мафиозной крышей обобрал российского блогера и заставил его бежать

Российский блогер Михаил, отдыхавший в Таиланде, стал жертвой изощренного мошенничества, которое в итоге поставило под угрозу его личную безопасность. Девушка оказалась вовсе не девушкой, еще и обманула его на деньги, имея связи с местной мафией. Об этой истории, больше похожей на остросюжетный фильм, пишет Baza.

История началась с банального уличного знакомства с привлекательной девушкой, которая после обмена контактами в тот же вечер оказалась в его апартаментах. Однако вечер принял неожиданный оборот, когда Михаил обнаружил «особенности» своей новой знакомой — перед ним был леди-бой* (трансвестит*). Встречу пришлось прервать и блогер убежал в душ, но это стало возможностью для мошенницы: по возвращении россиянин обнаружил, что его гостья бесследно исчезла, прихватив из кошелька 1000 долларов наличными.

Попытка добиться справедливости через местную полицию провалилась — правоохранители откровенно предложили ему искать вора самостоятельно. Проявив детективную смекалку, Михаил через социальные сети вышел на подруг похитительницы, договорился о встрече, а по камерам наблюдения смог идентифицировать и даже попытался задержать саму виновницу. Однако на этом этапе выяснилась мрачная правда: девушка-трансвестит* находится под защитой организованной банды, которая «крышует» таких исполнителей.

В итоге вместо возврата денег блогер получил прямые угрозы расправы, если не оставит свои попытки. Осознав реальную опасность, Михаил был вынужден экстренно покинуть город, так и не вернув свои сбережения. Он до сих пор опасается, что его найдут тайские мафиози.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России