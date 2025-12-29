В Таиланде отвергнутый монах расстрелял людей и похитил возлюбленную

В тайской провинции Канчанабури произошел инцидент, больше напоминающий сценарий криминального триллера, чем реальное событие. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на The Thaiger, местный житель, недавно оставивший монашеский сан, не сумев смириться с отвергнутыми чувствами, перешел к радикальным действиям.

Подъехав к дому женщины, к которой испытывал симпатию, экс-монах столкнулся с категорическим отказом как со стороны самой возлюбленной, так и ее родственников. Эта ситуация стала спусковым крючком для резкой эскалации конфликта.

Вместо мирного урегулирования бывший монах, демонстрируя полный разрыв с принципами своей прежней жизни, применил огнестрельное оружие. Из пистолета он открыл стрельбу, в результате чего два человека получили ранения. Обессилив сопротивление, преступник силой посадил женщину в автомобиль и скрылся с места происшествия, совершив откровенное похищение.

Однако тайская полиция через несколько часов нашла похитителя и его заложницу, которая не успела пострадать физически. Самого подозреваемого задержали при попытке пересечь границу с соседней Мьянмой, где он, вероятно, надеялся скрыться от правосудия. На данный момент все вещественные доказательства, включая орудие преступления, изъяты, а бывший монах помещен под стражу, ожидая суда по серьезным обвинениям.

Ранее блогер Келтон назвал популярные туристические места «мрачной реальностью».