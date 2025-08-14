В Таиланде полиция арестовала туриста за запуск дрона

Таиланд резко ужесточил правила использования дронов, и теперь даже невинный полет для туристической съемки может обернуться серьезными проблемами с законом, передает портал «Турпром».

Ярким примером того, как отдых у моря превратился в тюремную камеру, стал арест 44-летнего сингапурского фотографа-любителя, который запустил дрон для съемки ночной жизни на знаменитой Уокинг-стрит в Паттайе.

Мужчина не знал о введенном 30 июля полном запрете на полеты беспилотников по всей стране. Теперь ему грозит до одного года тюремного заключения и штраф до 40 тыс. бат (около 100 тыс. руб.). Полиция конфисковала его оборудование, а дело было передано в суд.

Запрет, действующий до 15 августа, связан с соображениями национальной безопасности и напряженной обстановкой на границе с Камбоджей. Власти объясняют такие жесткие меры недавним арестом камбоджийского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже. Военные даже получили право сбивать дроны-нарушители.

Это не первый подобный случай ареста туристов в Таиланде — ранее в Паттайе за запуск дрона задержали шведского туриста. Тогда путешественник получил предупреждение, а его техника была конфискована.

Ранее российских туристов предупредили о рисках использования дронов в Европе.