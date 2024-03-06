В Таиланде проститутки устроили массовую драку за территорию

Десятки женщин из секс-индустрии в Бангкоке не поделили территорию. В свою массовую драку они втянули и полицейских, которые пытались разнять разгневанных жриц любви, сообщает портал TMZ.

Проститутки из тайского города возмутились появлением конкуренток из Филиппин на своей территории, в отеле на одной из главных магистралей города. Особенно проходное место кормит куртизанок, и делиться с филиппинками они не захотели.

Однако издание уточняет, что главными провокаторшами оказались именно представительницы из Филиппин. Споры быстро переросли в эпичную драку, которую пришлось разнимать полицейским. Однако даже им досталось в ходе потасовки. Кое-как, но правоохранителям удалось унять буйных проституток. Теперь за свое поведение им придется отвечать в отделении полиции.

Ранее сообщалось, что в Кемерово заблокировали известный сайт с проститутками. Сделать это удалось через прокуратуру.