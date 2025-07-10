В Таиланде разыскивают трех россиян за кражу 2 кг наркотических веществ из магазина

Полиция Таиланда объявила в розыск трех мужчин, которых подозревают в краже 2 кг наркотических веществ из специализированного магазина, передает SHOT.

По предварительным данным, преступники разговаривали на русском языке. Сначала они заказали у продавца магазина, расположенного в провинции Чонбури, каннабис на сумму 160 000 бат (около 383 тыс. руб). Все это заняло примерно 30 минут, однако, как только сотрудник торговой точки ушел за документами, мужчины схватили товар и скрылись на синем автомобиле Ford в неизвестном направлении.

Продавец магазина подтвердил, что грабители разговаривали исключительно на русском языке и называли себя россиянами. Владелец магазина сообщил о случившемся полиции, предоставил записи камер видеонаблюдения и описание машины.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержали двух закладчиц, прятавших наркотические вещества на детских площадках.