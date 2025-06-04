В Таиланде российская туристка чуть не погибла, спасая уносимого течением сына
SHOT: россиянка чуть не погибла, спасая сына в Таиланде
Фото: [unsplash.com]
Туристка из России едва не утонула в Таиланде, спасая своего десятилетнего сына, которого уносило течение. Об этом истории сообщил телеграм-канал SHOT.
Инцидент произошел на острове Ко Лан, расположенном возле Паттайи. Во время купания двое несовершеннолетних мальчика неожиданно начали отдаляться от берега. Одного из них удалось вовремя вытащить из воды — отец оперативно отреагировал на происшествие.
Второму ребенку, которого море продолжало затягивать подальше от берега, тоже повезло — его спасли местные жители, проезжавшие на гидроцикле. Однако в суете никто не заметил, что мама мальчика перед этим сама бросилась спасать своего сына.
Отмечается, что женщина не справилась с течение и ушла под воду, однако ее удалось спасти тайским спасателям. На берегу ей оказали первую помощь.
Сейчас россиянка и ее сын находятся в реанимации. За их жизни борются тайские врачи.
Ранее сообщалось, что в Черногории сербская туристка из-за панической атаки отстегнулась от парашюта во время парасейлинга и разбилась.