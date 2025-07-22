В Таиланде собака стала необычным кассиром в ресторане

В Таиланде пес, которому всего пять лет, стал знаменитым благодаря своей необычной работе — он выполняет обязанности кассира. Об этом стало известно благодаря изданию The Thaiger.

Собака по имени Какао оказывает помощь владелице ресторана 48-летней Ладдаван Чанхом в процессе оплаты счетов посетителями. Когда клиенты протягивают ему деньги, пес быстро несет их на кухню, чтобы передать хозяйке.

Чанхом отметила, что Какао принимает оплату, а она предоставляет гостям возможность получить незабываемые впечатления. В качестве вознаграждения пес получает мясные угощения, которые ему дают как хозяйка, так и благодарные посетители.

История о собаке-кассире быстро распространилась в интернете, что привело к увеличению числа посетителей ресторана. Некоторые люди специально приезжают издалека, чтобы познакомиться с необычным псом.

Чанхом рассказала, что Какао был подброшен к ее ресторану в щенячьем возрасте. Несмотря на то что она не являлась большой поклонницей собак, женщина сжалилась над животным и взяла его к себе.

Какао начал помогать с расчетами после того, как увидел, как она дает деньги своим детям перед учебой. Пес как будто понял значение денег и стал просить их у хозяйки. После того как посетители стали доверять ему оплату счетов, Какао официально стал выполнять обязанности кассира.

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