В Таиланде утонула российская бодибилдерша
На Пхукете погибла российская бодибилдерша Юлия Родина
Фото: [pxhere.com]
Россиянка Юлия Родина, профессионально занимавшаяся бодибилдингом, утонула в Таиланде.
О трагедии сообщается в соцсети.
В опубликованном посте говорится, что женщина попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао.
По словам свидетелей, когда Юлию вытащили из воды, она уже не дышала.
Ее госпитализировали. Медики боролись за жизнь спортсменки в течение суток, но спасти ее не смогли.
Ранее сообщалось, что в Таиланде российская туристка чуть не погибла, спасая уносимого течением сына.