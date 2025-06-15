В Таиланде утонула российская бодибилдерша

О трагедии сообщается в соцсети.

В опубликованном посте говорится, что женщина попала в смертельное отбойное течение на пляже Пхукета Банг-Тао.

По словам свидетелей, когда Юлию вытащили из воды, она уже не дышала.

Ее госпитализировали. Медики боролись за жизнь спортсменки в течение суток, но спасти ее не смогли.

Ранее сообщалось, что в Таиланде российская туристка чуть не погибла, спасая уносимого течением сына.