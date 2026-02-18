В Таиланде задержали подпольного «хирурга», делавшего мужское достоинство больше

В Таиланде полиция задержала 38-летнего мужчину по имени Тханат, который организовал подпольный бизнес по увеличению мужских половых органов, пишет The Thaiger. Примечательно, что медицинской лицензии у него не было, а всем тонкостям ремесла он научился в тюрьме.

Отсидев срок за другое преступление, Тханат вышел на свободу и решил применить полученные знания на практике. Рекламировал он свои услуги в TikTok, где находил клиентов, готовых рискнуть ради эстетики.

В день задержания «хирург» попался с поличным — проводил инъекцию очередному пациенту. При обыске у него изъяли целый арсенал: 683 бусины разных размеров (их вживляли под кожу), пять упаковок филлера, 136 хирургических лезвий, шприцы и шовные иглы.

Цены были вполне демократичными: имплантация бусины — 500 батов (около 1,2 тыс. рублей), обрезание — 6,5 тыс. батов (16 тыс. рублей), а полная корректирующая операция на пенисе — 10 тыс. батов (24 тыс. рублей).

