В Таиланде задержали россиянина, который 20 месяцев находился в стране без визы

В Таиланде иммиграционная полиция задержала гражданина РФ, который проживал в стране 20 месяцев без визы, сообщила в четверг, 28 декабря, газета Bangkok Post .

По информации источника, мужчина продолжил находиться в Таиланде после окончания срока действия документа – с 24 апреля 2022 года. Он работал психотерапевтом и предлагал свои услуги россиянам через интернет. Он был задержан на острове Самуи.

Отмечается, что мужчине 41 год. Его зовут Дмитрий Одинцов. Ему грозит депортация и внесение в черный список Таиланда навсегда. Кроме того, власти страны предъявили россиянину претензию за нелегальную трудовую деятельность. Как отмечает таиландская полиция, Одинцов через интернет и соцсети рекламировал свои услуги для русскоговорящих жителей страны. Один прием у него стоил порядка 7 тысяч рублей – 2,5 тысячи таиландский бат.

Как пишет газета, мужчина был задержан в ходе кампании таиландской полиции по выявлению мигрантов во вторник, 26 декабря. Один из сотрудников правоохранительных органов записался на прием к россиянину. Встреча с ним была запланирована в магазине, где, по информации полицейских, мужчина регулярно принимал клиентов. Там же он был задержан.

Ранее мы сообщали, что на Таиланд обрушился ураган, в результате которого погибли люди и пострадали множество семей.