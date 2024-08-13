В Таиланде задержали россиянина, на четыре года просрочившего визу
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Полицейские Таиланда задержали на острове Ко-Панган 56-летнего гражданина России Дмитрия Бабайцева, сообщила Bangkok Post.
На российского туриста жаловались местные жители. Бабайцев существовал за счет попрошайничества. Прибывшие стражи порядка обнаружили его спящим на земле у магазина.
Проверка показала, что Бабайцев въехал в азиатскую страну в феврале 2020 года по 30-дневной туристической визе.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства. Он будет депортирован в страну гражданства. Сообщается, что у Бабайцева, кроме российского, имеется еще и канадское гражданство.
Ранее сообщалось, что давление США на Турцию не смогло остановить поток российских туристов в эту страну.