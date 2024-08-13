В Таиланде задержали россиянина, на четыре года просрочившего визу

На российского туриста жаловались местные жители. Бабайцев существовал за счет попрошайничества. Прибывшие стражи порядка обнаружили его спящим на земле у магазина.

Проверка показала, что Бабайцев въехал в азиатскую страну в феврале 2020 года по 30-дневной туристической визе.

Мужчине предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства. Он будет депортирован в страну гражданства. Сообщается, что у Бабайцева, кроме российского, имеется еще и канадское гражданство.

Ранее сообщалось, что давление США на Турцию не смогло остановить поток российских туристов в эту страну.