В Таиланде женщина с деменцией случайно выбросила золотой слиток стоимостью 5 млн. рублей

В Таиланде 65-летняя женщина, страдающая деменцией, по ошибке выбросила золотой слиток сына стоимостью два 2 млн батов (около 5 млн руб. или $63 тыс.), сообщило издание Daily News.

Молодой человек обратился в полицию с просьбой помочь найти драгоценность, однако правоохранители сообщили, что отследить мусоровоз, который вывозил мусор с золотом, проблемно.

Женщине и ее сыну объяснили, что с большей долей вероятности отходы из этой партии мусора сожгли. По информации источника, золотой слиток являлся единственной инвестицией семьи.

Эта история перекликается с громким случаем, который произошел в Великобритании. В августе IT-специалист Джеймс Хауэллс окончательно отказался от поисков жесткого диска, содержащего биткоины, который оказался на городской свалке в 2013 году.

12 лет назад его бывшая девушка по ошибке выбросила накопитель с криптовалютой, стоимость которой сейчас оценивается в 76 млрд рублей.

Хауэллс планировал организовать масштабные поисковые работы с привлечением экспертов и специального оборудования, чтобы перебрать тысячи тонн мусора, однако муниципальные власти Ньюпорта отказали ему в доступе на территорию свалки.

Ранее сообщалось, что на кладбище в подмосковном Павловском Посаде нашли подожженные гробы.