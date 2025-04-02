На таллинском военном кладбище были демонтированы монументы, установленные в честь погибших советских солдат. Об этом в своем телеграм-канале сообщило российское посольство в Эстонии.

По утверждению дипломатов, работники Эстонского военного музея совершили 2 апреля акт вандализма на воинском кладбище Таллина. Они провели демонтаж монументов, которые были установлены в честь балтийских моряков и солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

«С негодованием констатируем неприемлемость продолжающейся политики эстонских властей по осквернению мест упокоения советских военнослужащих, отдавших свои жизни за освобождение республики от нацистских захватчиков», — указали представители посольства.

Они добавили, что в то же самое время в Эстонии возводят памятники тем, кто служил в 20-й дивизии СС, воевавшей на стороне Гитлера. Все это свидетельствует о стремлении эстонских властей пересмотреть итоги войны.

Ранее сообщалось, что в России утратило силу таможенное соглашение с другой страной Прибалтики Литвой. Договор о сотрудничестве в таможенных делах был подписан еще в 1995 году, и теперь он прекратил свое действие.