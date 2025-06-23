В Танзании питон проглотил антилопу и попал на видео

В Танзании туристы увидели, как питон переваривает крупную добычу. Об этом пишет Need To Know.

Свидетелем этого явления стал гид Амос Элизанте Кимаро. Он обратил внимание на иероглифового питона в парке Серенгети. Тот медленно полз по земле, проглотив взрослую чернопятую антилопу.

По словам Кимаро, иероглифовые питоны способны разжимать челюсти так, чтобы спокойно проглотить добычу, размеры которой превышают их собственные. После этого питоны могут несколько недель и даже месяцев ничего не есть.

Иероглифовые питоны — крупные неядовитые змеи. Они обитают в Африке к югу от Сахары. Длина их тела может превышать шесть метров, а вес — почти 100 килограммов. Иероглифовые питоны употребляют в пищу млекопитающих и птиц.

Ранее сообщалось о том, что тигровый питон Васек успешно прошел карантин в Серпухове.