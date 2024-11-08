В Таштаголе иномарка протащила сбитого пенсионера несколько метров на капоте

В Таштаголе Кемеровской области мужчина 75 лет попал под колеса машины, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на городские сообщества.

Кузбассовец пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент участок пытался пересечь легковой автомобиль, но он не затормозил и наехал на мужчину. При этом машина «прокатила» пешехода на капоте несколько метров. Происшествие попало на видео.

Пенсионер получил серьезные травмы. Прибывшая на место скорая помощь забрала пострадавшего в отделение реанимации. Его состояние не уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском погиб на дороге в ходе аварии. Было возбуждено уголовное дело.