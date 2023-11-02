В Татарстане арестовали подозреваемого в убийстве жены священника

Нижнекамский городской суд вынес решение об аресте Михаила Зубарева, подозреваемого в убийстве жены, сообщили в четверг, 2 ноября, РИА Новости . Мужчина служил в Чистопольской епархии. Предположительно, он совершил преступление 31 октября.

«Заключен под стражу на 2 месяца – до 31 декабря», – сообщил агентству представитель суда.

В среду, 1 ноября, Татарстанская митрополия сообщила, что Зубарева подозревают в убийстве супруги. В митрополии также заявили, что мужчина был отстранен от служений из-за нарушения дисциплины.

Mash сообщал, что Зубарев совершил преступление с крайней жестокостью. По данным источника, он сначала зарезал женщину, после чего – расчленил. Отмечалось, что причиной такого поступка стала ревность. В семье есть дети.

Как отмечают СМИ, в поведении Зубарева в последнее время были заметны странности. Те, кто общался с ним, отмечали, что изменения происходили в его психическом состоянии. В епархии подчеркнули, что ранее Зубарев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Эту информацию при переезде из Мурманска в Нижнекамск в 2014 году он скрыл.