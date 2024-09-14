В Татарстане годовалый ребенок полностью потерял слух после вакцинации

В Татарстане годовалая девочка получила прививку от гепатита и полностью оглохла. СК заинтересовался произошедшим. О ситуации сообщает Baza.

Аделина родилась с проблемным здоровьем. Сами роды прошли тяжело, потребовалось провести операцию на кишечнике и присвоить паллиативный статус. Через год состояние девочки изменилось в лучшую сторону. Спустя какое-то время она заболела и приняла антибиотики. Вскоре ей назначили вакцинацию от гепатита комбинированного типа.

Менее чем через две недели девочку без анализов отправили на вакцинацию. Через две недели мама Аделины заметила, что ребенок не откликается на имя и другие звуки.

Неврологи списали потерю слуха на временную реакцию. Родители девочки уверены, что виновата вакцина, ведь ее назначили без учета истории болезни. Кроме того, врач не занесла в карту антибиотики, которые ребенку прописали врачи. Зато там указан сироп от кашля.

Семья оглохшей девочки обратились в СК. Ситуацией заинтересовались и возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас слух ребенка восстанавливают кохлеарной имплантацией, проводятся операции.

Ранее сообщалось, что в Якутии годовалый ребенок едва не погиб из-за батарейки в пищеводе.