В Татарстане выявили нарушения в сфере ЖКХ: коммунальщики незаконно брали деньги за услуги

В Татарстане нарушения со стороны ресурсоснабжающих организаций остаются главной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Как пишет интернет-портал «Челнинские известия», управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) постоянно следит за тарифами и работой поставщиков коммунальных ресурсов. По итогам проверок специалисты выявили факты незаконных начислений, а некоторые компании понесли наказание.

Так, например, в Высокогорском районе одна из организаций под видом «опломбировки» доначисляла жителям плату за замену фильтров. В Бугульме местная компания выставляла огромные счета за повреждение пломбы на счетчике воды, квалифицируя это как «вмешательство» в работу прибора учета.

Антимонопольная служба признала действия незаконными. Компанию оштрафовали на 1,7 млн рублей. Более того, коммунальщики обязаны сделать перерасчет на сумму более 6 млн рублей.

Не менее серьезные нарушения выявили в работе регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — «УК ПЖКХ». Компания начисляла плату за вывоз мусора в десятках населенных пунктов, где услуги фактически не оказывались.

Общая сумма перерасчета превысила 18 млн рублей. Часть начислений оператор снял добровольно, однако факт нарушений подтвержден.

Участники встречи, на которой обсуждались итоги проверок, сошлись во мнении, что система ЖКХ должна быть прозрачной для людей. На любые нарушения необходимо реагировать быстро, чтобы защитить права граждан и не допустить повторения подобных ситуаций.

В УФАС напомнили, что жители могут обращаться с жалобами на необоснованные начисления, и такие сигналы будут оперативно проверяться.

