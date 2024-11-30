В Тбилиси за два дня протестов оппозиции пострадали 42 сотрудника МВД

Протесты в Тбилиси не прекращаются вот уже который день. Пытающиеся сдержать натиск сторонников евроинтеграции полицейские за два последние два дня беспорядков получили тяжелые травмы, заявил на брифинге для прессы замглавы главы МВД Александр Дарахвелидзе.

Как проинформировал представитель силового ведомства, к настоящей минуте известно о минимум 42 пострадавших сотрудниках МВД Грузии.

«Они были переведены в медицинские учреждения с различными повреждениями, в том числе ожогами и переломами», — сообщил он.

Дарахвелидзе также добавил, что протестующие в Тбилиси применили в отношении представителей власти «коктейли Молотова». Митинги по сути вышли из правового поля, резюмировал он.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оператору «ТВ Пирвели» пробили голову в ходе митинга у здания парламента в Тбилиси.