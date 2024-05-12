В Тбилиси завершился митинг против законопроекта об иноагентах

В грузинской столице кончился самый масштабный митинг местных жителей против проекта закона об иноагентах. Акция стала самой массовой за последний месяц, заявили журналисты информационного агентства РИА Новости .

Сообщается, что вечером 11 мая граждане столицы собрались на разных локациях, в последствии отправившись в сторону площади Европы. Подчеркивается, что этот митинг был приурочен ко Дню Европы.

Через несколько часов после начала демонстрации, на Тбилиси обрушился сильный дождь, разогнавший митингующих. Организаторы посоветовали участникам акции отправиться домой и набраться сил для завтрашнего митинга.

Предстоящим вечером митингующие планируют провести всю ночь, стоя перед зданием местного парламента, где они встретят депутатов в преддверии 3-го слушания комитета по рассмотрению проекта закона.

Ранее сообщалось, что Грузия изменит условия въезда на свою территорию для граждан России.