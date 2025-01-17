В Телеграм появилась мошенническая схема с Лягушонком Пепе

Преступники стали применять в своих целях известный интернет-мем с изображением популярного мультперсонажа Лягушонка Пепе, чтобы похищать криптовалюту у пользователей Телеграм. Они выдают себя за организаторов раздачи виртуальных подарков, которые якобы можно получить в мессенджере, рассказали в компании F.A.C.C.T.

Специалисты по информационной безопасности сообщают, что злоумышленники внедрили на этих платформах вредоносное программное обеспечение, которое позволяет им похищать средства, находящиеся на криптовалютных кошельках пользователей Сети.

«Они (мошенники) создают фишинговые сайты, на которых обещают бесплатную раздачу айтемов (виртуальных подарков)— например, с Лягушонком Пепе», — приводится в Telegram-канале компании.

Сообщается, что эксперты обнаружили примерно десять подобных небезопасных веб-сайтов. Они советуют пользователям быть бдительными и не предоставлять свои личные данные на сомнительных ресурсах. Также рекомендуется проверять информацию об акциях и дату регистрации домена сайта, если он вызывает подозрения.

Ранее сообщалось, что адвокат Вербицкая-Линник назвала способы, как уберечься от мошенников при договоре пожизненной ренты.