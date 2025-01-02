Во взорвавшемся электромобиле Cybertruck обнаружили канистры с бензином и пиротехнику

В электромобиле Cybertruck, взорвавшемся рядом с отелем Trump International, обнаружили канистры с бензином и крупные заряды пиротехники.

Об этом сообщил местный шериф Кевин Макмэхилл. Его словам передает ТАСС.

Напомним, электромобиль Tesla Cybertruck загорелся в среду, 1 января. В результате погиб один человек. В момент взрыва он находился в машине. Еще семь человек получили травмы.

Генеральный директор компании Tesla, миллиардер Илон Маск ранее заявил, что транспортное средства в момент взрыва было исправно и предположил, что причиной взрыва стала бомба и большое количество пиротехнических изделий.

Ранее сообщалось о том, что Трамп и Маск станцевали на вечеринке в честь Нового года.