В Тихом океане потерял ход российский танкер «Меркурий»

Российский танкер «Меркурий» из-за вышедшего из строя двигателя потерял ход в Тихом океане. О ЧП сообщает МЧС России.

Информация о том, что у судна возникли технические проблемы, поступила в ведомство во вторник вечером.

В момент аварии танкер, перевозивший нефть, находился в районе курильского острова Симушир.

На борту танкера 19 человек. С ними все порядке.

На помощь судну из сахалинского порта Корсаков вышло спасательное судно «Рубин». Оно отбуксирует «Меркурий» в безопасное место.

Ранее сообщалось о том, что спасенных моряков с танкера «Волгонефть» доставили на допрос.