В тисках планет: как «коридор затмений» и ретроградный Меркурий захватили умы россиян

С четверга, 26 февраля, земляне официально вступили в период ретроградного Меркурия, который продлится до 20 марта. В этом году астрономическое событие совпало с так называемым коридором затмений, создав в информационном пространстве эффект двойного напряжения. Пока сторонники астрологии готовятся к трудностям в делах и коммуникациях, научное сообщество призывает сохранять спокойствие, узнал KP.RU . Научный директор Московского планетария Фаина Рублева пояснила, что ретроградное движение — это лишь оптическая иллюзия, возникающая из-за разницы скоростей Земли и других небесных тел на орбите, подобно тому как один поезд обгоняет другой.

Популярность ретроградного Меркурия как причины всех жизненных неудач — явление относительно новое и скорее медийное, чем историческое. Мода на этот «космический мем» зародилась лишь в 2013 году благодаря социальным сетям и поддержке мировых звезд шоу-бизнеса.

При этом современная астрология продолжает изобретать новые понятия, такие как «коридор затмений» — промежуток между солнечным затмением 17 февраля и лунным 3 марта. Специалисты подчеркивают, что в классических учениях прошлого подобные термины отсутствовали, а их нынешнее использование служит лишь для нагнетания тревожности.

С точки зрения реальных наблюдений, Меркурий сейчас виден крайне плохо: его можно заметить лишь в течение часа после захода солнца низко над горизонтом. В то же время ученые категорически разделяют науку и веру в планетарное влияние. Как отмечает Фаина Рублева, ни одного факта, подтверждающего работу астрологических прогнозов, не существует. Ученый может в шутку сослаться на капризную планету, если у него все валится из рук, но «верить в это или нет — остается личным выбором каждого, не имеющим отношения к объективным законам природы». Настоящим украшением неба в эти дни остается Юпитер в созвездии Близнецов, который виден почти всю ночь и, в отличие от невидимых «угроз», реально радует глаз наблюдателя.

В период двойного астрологического влияния важно замедлиться и сфокусироваться на завершении старых дел, а не на старте новых. Главный совет — избегать суеты и эмоциональных порывов, так как ошибки, совершенные сейчас, могут иметь долгосрочные последствия. Внимательность к деталям и сдержанность в общении помогут пережить это время без потерь.

Что не рекомендуется делать до конца периода с астрологической точки зрения:

Заключать сделки: не подписывайте важные контракты и договоры — велик риск скрытых ошибок.

Покупать технику: приобретение гаджетов и автомобилей лучше отложить из-за высокой вероятности брака.

Принимать фатальные решения: не стоит увольняться или разрывать отношения, так как решения «коридора затмений» почти невозможно отменить.

Начинать масштабные проекты: запуск бизнеса или новых инициатив может столкнуться с непредвиденными препятствиями.

Игнорировать логистику: не полагайтесь на точность расписаний и навигаторов, всегда имейте запас времени.

Вступать в споры: коммуникации сейчас затруднены, поэтому велика вероятность быть неправильно понятым.

