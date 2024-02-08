В Тюмени неожиданно отменили концерт рэпера Feduk

Исполнитель Feduk (Федор Инсаров) должен был приехать в Тюмень на выступление, но организаторы неожиданно его отменили. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Feduk планировал выступить в тюменском клубе «Байконур» 23 февраля, однако по неизвестной причине концерт отменили. На официальной странице в соцсетях лишь указали, что выступление провести не смогут конкретно на выбранной площадке.

Представители концертного зала пока не комментировали ситуацию. Концерт Инсаров проведет в другой раз, а пока тюменцам предложили вернуть деньги за билеты в кассе по месту приобретения.

Примечательно, что с отменой концертов столкнулись многие российские звезды. Однако это связано с той самой скандальной вечеринкой, которую устраивала Настя Ивлеева в конце декабря 2023 года. К Feduk это не относится. Он поступил как Тимати, Тина Канделаки, Big Baby Tape, Настасья Самбурская и другие знаменитости: просто проигнорировал приглашение на тусовку селебрити.

Ранее сообщалось, что известный организатор вечеринок в стиле 18+ уходит из России.