В Тюмени школьник упал с девятого этажа

Молодой житель Тюмени рухнул с большой высоты в одном из жилых дворов, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» с места событий.

По предварительным данным, в Тюмени 15-летний школьник упал с девятого этажа жилого дома. Несмотря на большую высоту подростку удалось выжить: он попал на козырек здания. В итоге прохожие вызвали ему скорую помощь, которая увезла пострадавшего в отделение реанимации.

В каком состоянии находится тюменец неизвестно. Сообщается, что врачи борются за его жизнь. На место происшествия прибыли стражи порядка, которые устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. В частности выяснят, как именно подросток мог выпасть из окна.

Ранее сообщалось о похожем случае в Москве. Там мужчина пытался развесить белье поздно ночью, но не смог удержать равновесия и свалился вниз с седьмого этажа. Благодаря сугробу удалось избежать трагедии.