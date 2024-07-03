В Тюмени сотрудница Ozon обманула маркетплейс на сотни тысяч рублей

Более 700 тысяч рублей присвоила себе работница популярного маркетплейса с помощью схемы по подмене посылок. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.

Предварительно выяснили, что 20-летняя предприимчивая работница с июня по август 2023 года заказывала товары в пункт выдачи, где трудилась. Делала она это с разных аккаунтов.

Когда товар приходил, то девушка подменяла их на более малоценные предметы, затем оформляла возврат. Таким образом ей удалось оставить себе разнообразную одежду, обувь, спортивные костюмы и многое другое. За все время применения своей схемы она подменила около 116 посылок. Ущерб оценили на сумму более 755 тысяч рублей.

Девушку уволили. Она ответит за содеянное в рамках уголовного дела. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Тюмени.

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