В Тюмени суд отправил в колонию вора за укус полицейского

В Тюмени суд вынес приговор вору, который во время задержания укусил полицейского за ухо и пытался сделать удушающий прием. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу судов Тюменской области.

Тюменец числился в базе федерального розыска с 2022 года. Как оказалось, он был серийным вором продуктов из супермаркетов. Ему помогал подельник. В ходе оперативных мероприятий удалось выйти на след воришки и задержать его у подъезда дома. Однако мужчина попытался дать сопротивление.

Отмечается, что при задержании тюменец пытался душить сотрудника полиции, ударил его по лицу кулаком, а затем укусил за ухо. Все это в попытке вырваться из захвата. Однако подсудимому это не помогло, его все же доставили в отделение, арестовали и недавно заставили ответить за содеянное. При этом мужчина свою вину не признал.

За воровство и нападение на силовика суд отправил мужчину в колонию-поселение на три года.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали мужчину, ударившего собаку ножом.