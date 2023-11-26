В Тюмени умер 300-килограммовый мужчина, не выходивший пять лет из дома

Леонид Андреев был ранее признан одним из самых полных людей в мире. Сразу после армии в его организме произошел гормональный взрыв и россиянин стал резко набирать вес.

Как сообщают местные СМИ, с 69 килограмм мужчина за довольно короткий срок увеличился в весе до 107. И затем каждые 7-8 лет масса тела толь ко увеличивалась. Дошло до того, что Леониду пришлось оставить трудовую деятельность и уйти на пенсию в 55 лет. Последние пять лет он не выходил из дома и почти не вставал.

Сообщается, что на фоне стремительного ожирения у тюменца в разы обострились проблемы с сердцем. Леониду решил сесть на диету, но похудеть ему было не суждено. Сразу на следующий день его не стало. По словам медиков, сердце не выдержало и он скончался.

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