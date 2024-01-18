В Тюмени возник риск крупной забастовки водителей маршруток

Управляющие общественным транспортом в Тюмени недовольны условиями работы, о чем хотят заявить публично, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Водители не хотят работать на тех условиях, которые им выдвигает начальство. Прежде всего они требуют вернуть их к нормированному графику и достойной зарплате, которая, как они считают, сейчас мизерная. В ближайшие дни водители могут перестать возить тюменцев: все сотрудники решили уйти в массовую забастовку.

Этой информацией заинтересовалась прокуратура, которая начала предварительную проверку.

Кроме того, водители автобусов и маршруток жалуются, что их заставляют работать по 16 часов за маленькую заработную плату. Пока ситуация не изменится, никто из сотрудников городского автопарка не собирается выполнять свои обязанности.

По результатам проверки ситуации дадут правовую оценку, что определит дальнейшие действия в рамках законодательства.

Ранее сообщалось, что в Париже начались протесты водителей такси из-за ограничений на Олимпиаду.