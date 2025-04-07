В Тюмени задержали мужчин, устроивших поджоги по указке кураторов
Двое тюменцев стали подозреваемыми в терроризме из-за поджога на железной дороге
Фото: [Медиасток.рф]
В Тюменской области задержали двух мужчин, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МВД.
Мужчин поймали между станциями Утяшево и Тюмень во время пожога релейного шкафа. Подозрительных тюменцев заметили при выходе из такси в другой одежде по системам видеонаблюдения. Также о них доложил машинист, обративший внимание на огонь.
Отмечается, что пожара не возникло из-за автоматической системы тушения. Следственно-оперативная группа прибыла на место преступления и задержала злоумышленников. Они признались, что пошли на преступления после разговора с кураторами, которые пообещали им 40 тысяч рублей.
Кроме того, «работодатели» убедили мужчин, что релейные шкафы застрахованы, а поджог якобы бы помог получить страховые выплаты. Было возбуждено уголовное дело о теракте.
Ранее сообщалось, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.