В Тюмени задержали мужчин, устроивших поджоги по указке кураторов

В Тюменской области задержали двух мужчин, которые подожгли релейные шкафы на железной дороге. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на МВД.

Мужчин поймали между станциями Утяшево и Тюмень во время пожога релейного шкафа. Подозрительных тюменцев заметили при выходе из такси в другой одежде по системам видеонаблюдения. Также о них доложил машинист, обративший внимание на огонь.

Отмечается, что пожара не возникло из-за автоматической системы тушения. Следственно-оперативная группа прибыла на место преступления и задержала злоумышленников. Они признались, что пошли на преступления после разговора с кураторами, которые пообещали им 40 тысяч рублей.

Кроме того, «работодатели» убедили мужчин, что релейные шкафы застрахованы, а поджог якобы бы помог получить страховые выплаты. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее сообщалось, что злоумышленник сжег три машины на парковке в московском Измайлово.