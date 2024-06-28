В Тюменской области школу наказали за падение турника на первоклассницу

Ученица школы пострадала при падении турника. Как сообщает nashgorod.ru, через прокуратуру и суд учреждение заставили выплатить компенсацию девочке.

Было установлено, что дети в одной из школ Сорокинского района баловались на турнике, расшатали его и случайно поспособствовали падению. При этом пострадала одна из участниц хулиганства: конструкция придавила девочку, ученицу первого класса. Семья обратилась в прокуратуру с требованием возместить ущерб за лечение ребенка.

Хотя вины школы в падении турника нет, учреждение признало иск частично. Суд по итогу все же встал на сторону девочки и постановил выплатить компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области отметили, что были изучены видеозаписи, где отчетливо видно опасные игры детей. При этом само учреждение оказывало помощь с подвозом пострадавшей в больницу, ее носили на руках.

Ранее сообщалось, что Тюменца осудили за распространение видеозаписи жуткой смерти коллеги.