В тюменском аэропорту Рощино появится бомбоубежище

В Тюмени возведут бомбоубежище для аэропорта Рощино, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на документ ГИС ЕГРЗ.

В Тюмени проект укрытия на 300 человек официально одобрили. Разработанные компанией «Технология» из Удмуртии идеи прошли необходимые госэкспертизы, получили положительные заключения специалистов. Убежище разместят под зданием аэропорта. Пространство рассчитают для защиты от ударных волн и радиации. Там оборудуют два входа, встроят дизельную электростанцию и автостоянку.

Строительство убежища начнется в 2027 году. До этого проведут реконструкцию аэровокзального комплекса.

Ранее сообщалось, что инвентаризацию бомбоубежищ проведут в Подмосковье.