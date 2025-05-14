В тюрьмах Британии заканчиваются места для заключенных

В британских тюрьмах практически не осталось мест для заключенных. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя Минюста Британии Эми Рис.

Рис уточнила, что сейчас общее число заключенных составляет 88 087 человек, и фактически заполненность мужских тюрем составляет 99%. По ее словам, уже в ноябре текущего года может произойти «коллапс» — мест в тюрьмах для взрослых мужчин просто не останется.

В британском Минюсте также добавили, что число заключенных в тюрьмах страны с каждым годом увеличивается на три тысячи человек, и уже через пять лет общее число заключенных может превысить 100 тысяч человек.

Напомним, что ранее стало известно, что в Британии ошибочно осужденного мужчину спустя 38 лет признали невиновным.