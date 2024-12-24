В Тобольске после массового отравления детей закрыли бассейн турбазы

В Тюменской области закрыли бассейн в турбазе «Сказка», где произошло массовое отравление хлором. Пострадали не меньше 15 детей. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , владельцу «не сказочного» места предъявили обвинение по уголовной статье.

Специалисты Роспотребнадзора проверили турбазу после новостей об отравлении группы детей хлором. В ходе мероприятий обнаружили нарушение санитарных норм. Согласно данным лабораторным исследованиям воды, количество хлора в бассейне было превышено.

Из-за нарушения санитарного законодательства бассейн закрыли.

Кроме того, по информации СК по Тюменской области, владельца турбазы задержали: он стал фигурантом дела о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Владельцу бизнеса предъявили официальные обвинения. В скором времени ему также объявят меру пресечения.

Отметим, что помимо 15-ти детей парами хлора в бассейне отравились трое взрослых.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли при пожаре в военном изоляторе Якутска. Еще семеро пострадали.