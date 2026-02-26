В Тобольском монастыре нашли возможную могилу святителя Филофея

В Свято-Троицком мужском монастыре Тобольска после коммунальной аварии обнаружили склеп, который может быть захоронением святителя Филофея Тобольского, сообщил портал glavny.tv.

Прорыв отопительной трубы привел к проседанию грунта прямо рядом со входом в собор. На месте раскопа проступили очертания старинной сводчатой кирпичной кладки.

Послушники и сотрудники аварийных служб заметили необычную конструкцию. По информации Тобольской митрополии, предварительно, захоронение датируется XVIII веком.

Особую значимость находке придает тот факт, что, согласно житию, святитель Филофей при жизни завещал похоронить себя именно у входа в собор — там, где и произошло обрушение грунта.

Сейчас представители монастыря и церковные археологи изучают находку. Предстоит установить, действительно ли склеп принадлежит почитаемому сибирскому святому, и решить вопрос о возможном обретении мощей.

