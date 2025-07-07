В Токио нашли украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари

Японские исследователи обнаружили украденную во время Второй мировой войны легендарную скрипку итальянского мастера по изготовлению смычковых инструментов Антонио Страдивари, пишет издание The New York Times (NYT).

Инструмент, изготовленный в 1709 году и принадлежавший семье Мендельсон-Бонке, был обнаружен в Токио в рамках расследования крупной криминальной схемы по продаже редких антикварных предметов.

Скрипку нашли благодаря внимательности специалиста Карлы Шапро, которая узнала музыкальный инструмент на фотографиях с выставки в японской столице 2018 года. Инструмент был представлен под названием Stella и датировался 1707 годом. Этот факт и вызвал подозрения у Шапро.

По текстуре древесины и характерным особенностям специалистам удалось доказать, что это именно та скрипка Mendelssohn, пропавшая из Германии несколько десятилетий назад.

Подлинность инструмента подтвердила команда аукционного дома Tarisio, известная своими тщательными экспертизами. Основатель дома Джейсон Прайс подтвердил, что обнаруженный экспонат — это легендарная скрипка Страдивари, которая ранее продавалась на аукционе в Нью-Йорке в 2000 году за сумму от $1,2 до 1,5 млн.

Эта находка стала значительным событием в мире классической музыки и антикварных коллекций. Скрипки работы Антонио Страдивари — редчайшие памятники музыкальной истории, из которых сохранилось около 650 изделий.

Ранее сообщалось, что Турция депортировала семейную пару с двумя детьми из России из-за украденной сумки.